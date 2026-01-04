Скидки
Хуснутдинова — о сравнении с Загитовой: хочу запечатлеть свой след, именно как личность

Дина Хуснутдинова
Российская фигуристка Дина Хуснутдинова рассказала, как относится к сравнению с другими спортсменками татарского происхождения из группы Этери Тутберидзе, включая олимпийскую чемпионку Алину Загитову.

«Это не зависит от национальности, но, конечно же, хочется достичь такого же уровня катания, как было у девочек. Я очень восхищаюсь Алиной, она, наверное, самая лучшая для меня фигуристка всегда, мой кумир. Хочется достичь её уровня.

Конечно, я хочу запечатлеть свой след в фигурном катании и быть как отдельная фигуристка — не та, которая за кем-то стоит, а именно как личность. Конечно, буду над этим работать, стараться, надеюсь, что у меня получится», — приводит слова Хуснутдиновой «РИА Новости Спорт».

