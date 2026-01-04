Скидки
Тренер Татауров — о Дикиджи: Владислав стал лучше кататься и понимать музыку

Тренер Олег Татауров высказался о развитии своего подопечного Владислава Дикиджи. Специалист отметил зоны, в которых спортсмен совершил прогресс. Отметим, перед ЧР-2026 Дикиджи получил травму спины.

«Считаю, что Влад прибавил в катании, во вращениях — после второго этапа [Гран-при России] мы поменяли вращения, он более надёжно стал их делать. Кататься стал лучше, понимать музыку, хореографические движение вырабатывать. Когда в чём-то прибавляешь, что-то иногда уходит на время. Будем работать дальше, прибавлять в одном ключе, не теряя другого.

Надо выходить и делать свое дело в любом состоянии — болит или не болит [спина]. Насколько тяжелее удержать результат? Конечно, легче на вершину забраться, а удержаться на этом пике очень тяжело. Не считаю, что сезон потерян, тем более ещё впереди будут турниры. Это не был совсем провал, один этап Гран-при России Влад выиграл, на втором взял бронзу. Это неплохие результаты. Конечно, в сравнении с победой на чемпионате России это не так хорошо. Просто в дальнейшем надо держать марку», — приводит слова Татаурова ТАСС.

