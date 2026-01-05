Скидки
Главная Фигурное катание Новости

«Изначально мне поставили неправильный диагноз». Горбачёва — о травме ноги

Алина Горбачёва
Комментарии

Российская фигуристка Алина Горбачёва рассказала о характере травмы ноги, полученной в этом сезоне, а также призналась, что первичный диагноз, поставленный врачами, был неверным — из-за этого состояние спортсменки усугубилось.

«В конце декабря мы прилетели в Германию. В клинике мне сделали УЗИ, специальные тесты. Доктор в заключение сказал, что в данной ситуации без операции невозможно обойтись. Даже если бы я не была профессиональной спортсменкой, консервативное лечение здесь не помогло бы. Завтра уже у меня операция. После неё долгое восстановление. Надеюсь, что всё будет хорошо», — сказала Горбачёва в своих социальных сетях.

Также она поделилась подробностями того, как была получена травма:

«В начале ноября на раскатке мы делали упражнение кросс-роллы без отрывания ног. Это когда при смене ноги свободная нога не отрывается от льда. Я зацепилась пяткой за носок, упала, подвернув под себя ногу. Меня начало беспокоить колено. Изначально это было не сильно, но в течение тренировок становилось хуже.

После этапа в Москве я сделала МРТ. Врач сказал, что ничего серьёзного, есть небольшое повреждение мениска, но с этим можно тренироваться, сделать перерыв попозже. И я решила кататься до чемпионата России. После этапа в Омске мне уже перестали помогать обезболивающие препараты, сильно болело очень колено.

Я сделала ещё одну МРТ, более хорошего качества. И с этой МРТ мы с Софьей Анатольевной начали ходить к различным специалистам. Отправили снимки в Германию двум профессорам. Выяснилось, что изначально мне поставили неправильный диагноз. С мениском всё в порядке, но очень сильно повреждён заднелатеральный угол.

Очень грустно, что сразу не смогли правильно определить проблему, потому что если бы сделали операцию в течение первых двух недель после травмы, всё было бы гораздо проще», — добавила она.

