Главная Фигурное катание Новости

Владислав Дикиджи продолжит работать с Михаилом Колядой в 2026 году

Чемпион России в мужском одиночном катании, 21-летний российский фигурист Владислав Дикиджи продолжит сотрудничать с призёром Олимпиады и чемпионата мира Михаилом Колядой в 2026 году. Об этом сообщил тренер Дикиджи Олег Татауров.

«Мы продолжаем сотрудничество с Михалом, когда у обеих сторон есть такая возможность. В дальнейшем планируем продолжать с ним работу», — приводит слова Татаурова ТАСС.

Владислав Дикиджи — чемпион России (2025) и серебряный призёр (2024) чемпионата России, бронзовый призёр финала Кубка России (2024), многократный победитель Гран-при России. На чемпионате страны 2026 года фигурист занял седьмое место.

