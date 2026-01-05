Скидки
Алина Загитова показала фотографии в наряде в стиле СССР

Алина Загитова показала фотографии в наряде в стиле СССР
Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала на личной странице в соцсетях подборку с фотографиями в зимнем образе в стиле СССР.

Фото: Из личного архива Загитовой

Фото: Из личного архива Загитовой

Фото: Из личного архива Загитовой

Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Юн А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»).

Летом 2025 года Загитова провела в Санкт-Петербурге несколько показов своего ледового шоу «Ассоль», созданного по мотивам сюжета «Алых парусов» Александра Грина. В шоу приняли участие Алексей Ягудин, Евгения Медведева, которая сыграла роль антагониста главной героини, Владимир Морозов и другие звёзды из мира фигурного катания. Загитова выступила в качестве продюсера шоу, а также исполнила в постановке главную роль.

