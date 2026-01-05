«Она обязательно вернётся». Рудковская — об уходе Костылевой из академии Плющенко

Генеральный директор академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская прокомментировала участие фигуристки Елены Костылевой в ледовом шоу «Спящая красавица», отметив, что фигуристка может в будущем вернуться к тренировкам и выступлению в составе академии.

— Лена Костылева сегодня выступает. Сложно было её уговорить?

— Почему мы её уговаривали? Мама попросила, сначала мы отказали. Было очень сложно поменять Лену, мы рассматривали многих девочек. Но это всё очень сложно, когда идёт огромное количество шоу. Никита Михайлов предложил всё-таки оставить кандидатуру Лены. Я её поддержала, потому что считаю, что в конфликте родителей и детей дети не виноваты. Мы Лену очень любим. Мы её всегда ждём в нашем клубе.

Смею вас уверить — она обязательно вернётся, потому что её штаб любит. Она с нами достигала больших успехов.

Понимаете, мы за спорт. Лена, безусловно, прекрасно исполняет роль Авроры. Она классно знает эту роль, классно сочетается с Сашей [Плющенко]. У них хорошая «химия». Обязательно должна быть небольшая ложка дёгтя в этой банке красивого шоу, понимаете? Поэтому надеемся, что сегодняшнее шоу никак не повлияет, не должны зрители страдать. Мы подумали, что зрители же покупают билеты, а там выходит другая девочка. Это очень несправедливо по отношению к нашим зрителям», – приводит слова Рудковской Sport24.