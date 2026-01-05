Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Она обязательно вернётся». Рудковская — об уходе Костылевой из академии Плющенко

«Она обязательно вернётся». Рудковская — об уходе Костылевой из академии Плющенко
Комментарии

Генеральный директор академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская прокомментировала участие фигуристки Елены Костылевой в ледовом шоу «Спящая красавица», отметив, что фигуристка может в будущем вернуться к тренировкам и выступлению в составе академии.

— Лена Костылева сегодня выступает. Сложно было её уговорить?
— Почему мы её уговаривали? Мама попросила, сначала мы отказали. Было очень сложно поменять Лену, мы рассматривали многих девочек. Но это всё очень сложно, когда идёт огромное количество шоу. Никита Михайлов предложил всё-таки оставить кандидатуру Лены. Я её поддержала, потому что считаю, что в конфликте родителей и детей дети не виноваты. Мы Лену очень любим. Мы её всегда ждём в нашем клубе.

Смею вас уверить — она обязательно вернётся, потому что её штаб любит. Она с нами достигала больших успехов.

Понимаете, мы за спорт. Лена, безусловно, прекрасно исполняет роль Авроры. Она классно знает эту роль, классно сочетается с Сашей [Плющенко]. У них хорошая «химия». Обязательно должна быть небольшая ложка дёгтя в этой банке красивого шоу, понимаете? Поэтому надеемся, что сегодняшнее шоу никак не повлияет, не должны зрители страдать. Мы подумали, что зрители же покупают билеты, а там выходит другая девочка. Это очень несправедливо по отношению к нашим зрителям», – приводит слова Рудковской Sport24.

Материалы по теме
Стратегия Гуменника или «А соль есть» Загитовой? Лучшие мемы 2025 года в фигурке
Стратегия Гуменника или «А соль есть» Загитовой? Лучшие мемы 2025 года в фигурке
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android