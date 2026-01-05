Скидки
«Я пообещал Чайковской». Тутберидзе рассказала, как Дудаков начал работать в её команде

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, как началось её сотрудничество с тренером Сергеем Дудаковым.

«Я позвонила нашему общему другу и сказала: «Мне нужен человек, подсказывай, помогай», он сказал: «Ну, Дудка там ничего толком не делает…». Я позвонила Дудке, говорю: «Дуд, ну давай», а он мне: «Я пообещал Елене Анатольевне Чайковской, там будет набор, я не могу, мне обещали с сентября дать набор». Летние сборы опять провела одна, в сентябре звоню: «Дуд, ну чего, работаешь?». Он: «Нет, что-то мне пока не звонили». Если пока не звонили, очевидно, что не позвонят, давай приходи. Сергей Викторович пришёл, и мы стали работать вместе», – сказала Тутберидзе в новогоднем спецвыпуске шоу от Okko.

Сергей Дудаков трудится в штабе Этери Тутберидзе с 2011 года. За это время он работал с такими фигуристками, как Алина Загитова, Анна Щербакова, Александра Трусова, Юлия Липницкая, Евгения Медведева, Камила Валиева, Алёна Косторная, и многими другими.

