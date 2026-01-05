Тутберидзе рассказала о начале работы с Глейхенгаузом по рекомендации Авербуха

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, как по рекомендации серебряного призёра Олимпийских игр в танцах на льду, хореографа Ильи Авербуха решила начать работать с хореографом Даниилом Глейхенгаузом.

«Звоню Авербуху, говорю: «Илюш, нужен человек, тот, который сможет мне помогать с постановками и скольжением». Он сказал: «У меня есть человек, он мне здорово помогает в постановках, сейчас пауза». Я говорю: «Давай мне его». Приходит Даниил, ещё очень молодой, и не хочет ничего на всю жизнь. Всем молодым хочется пробовать, здесь сейчас поработаю, потом это поделаю… А мне нужно, чтобы пришёл и остался. Это плохо, когда они приходят, пробуют и уходят. Даниил начал работать, мне понравилось. Я позвонила Илюше, говорю: «Илюш, у нас с тобой дружеские отношения, у меня к тебе просьба – не предлагать Даниилу Марковичу на лето никакой работы». Я же не знала, выполнит или нет, он говорил, что Даниил ему так помогает. Подходит время, приходит Даниил Маркович на работу, сидит расстроенный: «Всем уже контракты предлагают». И я думаю: «Значит, всё-таки Илюша выдержал слово», — сказала Тутберидзе в новогоднем спецвыпуске шоу от Okko.