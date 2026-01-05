«Перелезали через забор». Глейхенгауз рассказал, как помог Щербаковой на ковидном Гран-при

Российский хореограф Даниил Глейхенгауз, работающий в штабе Этери Тутберидзе, поделился воспоминанием о том, как ему вместе с фигуристкой Анной Щербаковой пришлось перелезать через забор, чтобы вернуться в гостиницу после выступлений во время Гран-при Франции.

«Это было в ковид, там были Аня и Алёна, Гран-при во Франции. Ещё «пузырь», никого никуда из отеля не выпускают, вы можете только выйти, сесть в шаттл до катка и зайти на каток. Соревнования закончились, показательные выступления, приезжаю на каток. Алёна была, по-моему, в первом отделении, Аня выиграла и была во втором отделении, заканчивала.

Я на катке, мне звонит Аня со словами: «Даниил Маркович, автобуса нет». Я говорю: «А почему он должен быть?» (улыбается). Она говорит: «Он каждые полчаса ходит». Я ей: «Ты не хотела проверить расписание? Последний автобус уже ушёл час назад». Она решила съездить обратно и приехать под самый выход свой.

Мы находились в «пузыре», но что тут врать – мне пришлось его нарушать, чтобы мы успели. Я выбежал с катка, взял такси, на нём приехал к гостинице, там её подобрал. Самое сложно было – обратно зайти, чтобы люди не заметили, что мы заходим, нарушая «пузырь». И мы перелезали через какой-то там забор, чтобы нас никто не увидел, чтобы за охранниками, за шлагбаумом зайти на каток (смеётся)», – сказал Глейхенгауз в новогоднем спецвыпуске шоу от Okko.