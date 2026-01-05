Скидки
Алексей Ягудин назвал свою супругу спортсменкой 2025 года в России

Алексей Ягудин назвал свою супругу спортсменкой 2025 года в России
Олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира в одиночном катании Алексей Ягудин назвал свою супругу – олимпийскую чемпионку 2006 года, двукратную чемпионку мира в парном катании Татьяну Тотьмянину – спортсменкой прошедшего года в России.

«Спортсменом года всегда была, есть и будет Тотьмянина Татьяна Ивановна. Она остаётся и всегда будет спортсменкой года.

Для оптимиста нет разочарований, для него бокал всегда будет наполовину полон. Именно поэтому разочарований в этом году у меня нет.

Есть ли спортсмены, которые не оправдали ожидания в этом году? По поводу ожиданий правильную фразу в своё время сказал Аршавин: «Ваши ожидания — это ваши проблемы». Спортсмен живёт своей жизнью. Если люди разочаровываются в его результатах, они должны понимать, что ещё больше разочарование будет у самого спортсмена, нежели у того, кто за ним наблюдает», — приводит слова Ягудина Sport24.

