Фигурное катание

Яна Рудковская — об Ирине Костылевой: она плюёт в колодец, из которого тут же и пьёт

Яна Рудковская — об Ирине Костылевой: она плюёт в колодец, из которого тут же и пьёт
Продюсер Яна Рудковская, являющаяся супругой двукратного олимпийского чемпиона и тренера Евгения Плющенко, высказала своё отношение к текущему поведению Ирины Костылевой.

— Слышали ли вы, что Ирина Костылева пишет резко негативные комментарии про Евгения Плющенко, его школу и спортсменов, пока её дочь катается у вас в шоу [«Спящая красавица»]?
— Какая же недальновидная мама — плюёт в колодец, из которого тут же и пьёт. Как мне известно, наши шоу — единственный заработок семьи на данный момент. Что ж, мы будем выше этого. Жизнь — забег на длинную дистанцию, посмотрим, куда дорога такую маму выведет! Даже интересен исход этой пьесы. Ну а мы пойдём другим путём. Не наш уровень — в чатах и на заборах отвечать таким людям. Наши юристы хорошо знают свою работу. Опыт с одной мамой-сказочницей ничему не научил (смеётся), — приводит слова Рудковской Sport24.

