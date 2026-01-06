Алина Горбачёва сообщила о перенесённой операции в Германии

Бронзовый призёр чемпионата России – 2025 в одиночном катании Алина Горбачёва объявила об успешно перенесённой операции в Германии. Спортсменка испытывает проблемы с мениском, она получила травму во время тренировки.

«Спасибо всем, кто переживает и поддерживает меня. Операция прошла по плану, пару дней буду ещё в клинике», — написала Горбачёва в своём телеграм-канале.

Из-за травмы ноги Алина Горбачёва пропустила чемпионат России по фигурному катанию — 2026, который состоялся с 18 по 21 декабря в Санкт-Петербурге.

Горбачёвой 18 лет. Она серебряный призёр финала Кубка России (2025), победительница первенства России среди юниоров (2023).