Александра Трусова завела телеграм-канал своему пятимесячному сыну

Серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине (2022) в одиночном катании Александра Игнатова (Трусова) рассказала о прогрессе роста сына Михаила, а также объявила о создании телеграм-канала своему ребёнку.

«Сегодня Мише уже пять месяцев! Весь этот месяц Миша усердно тренировался вместе с нами, он учится ползать. Пока что у него хорошо получается ползти только назад, но он явно этим недоволен. Цели у него амбициозные.

Если честно, в том, как быстро он растёт, есть что-то грустное. Ещё совсем недавно Миша впервые улыбнулся нам с Макаром, а сегодня уже самостоятельно записывает кружочки…

Совсем скоро он сможет вести прямые репортажи с наших шоу, тем более сами шоу ему очень нравятся. Миша любит наблюдать за фигуристами и декорациями, но больше всего его внимание привлекает большой экран.

А ещё мы недавно начали вводить прикорм. Пока что Миша просто дегустирует разные овощи, фрукты и каши, а мы смотрим, что из этого ему нравится. Процесс интересный для всех участников.

Совсем скоро будем отмечать полгода… Это просто шок! И так как новых открытий и интересных событий у Миши в жизни становится так много, мы решили сделать ему свой собственный канал! Подписывайтесь, будет интересно», — написала Трусова в личном телеграм-канале.

