Глейхенгауз и Тутберидзе рассказали, как Косторная едва не проспала победный этап Гран-при

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе и хореограф Даниил Глейхенгауз рассказали историю о том, как фигуристка Алёна Косторная чуть не проспала произвольную программу на Гран-при ISU в Японии в 2019 году. Косторная одержала победу на этапе с мировым рекордом на тот момент (240,00 балла).

Глейхенгауз: Алёна решила проспать произвольную программу. Мы с Алиной [Загитовой] были уже на разминке, все пытались дозваниваться, уже с федерацией связывались, уже Алина закончила разминаться…

Тутберидзе: Она бы уже никак не успевала даже на разминку. Мы звоним, она трубку не берёт. Уже через портье гостиницы дозвонились, она отвечает: «А что? А я сплю». Она тут же спустилась, в такси одевалась — там таксист обалдел. Я спустилась к ней — она побежала надевать коньки, а я расплачивалась за такси, чтобы не терять время. Но она без разминки вышла на лёд, — рассказали специалисты в эфире шоу про Тутберидзе на Okko.