Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Глейхенгауз и Тутберидзе рассказали, как Косторная едва не проспала победный этап Гран-при

Глейхенгауз и Тутберидзе рассказали, как Косторная едва не проспала победный этап Гран-при
Комментарии

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе и хореограф Даниил Глейхенгауз рассказали историю о том, как фигуристка Алёна Косторная чуть не проспала произвольную программу на Гран-при ISU в Японии в 2019 году. Косторная одержала победу на этапе с мировым рекордом на тот момент (240,00 балла).

Глейхенгауз: Алёна решила проспать произвольную программу. Мы с Алиной [Загитовой] были уже на разминке, все пытались дозваниваться, уже с федерацией связывались, уже Алина закончила разминаться…

Тутберидзе: Она бы уже никак не успевала даже на разминку. Мы звоним, она трубку не берёт. Уже через портье гостиницы дозвонились, она отвечает: «А что? А я сплю». Она тут же спустилась, в такси одевалась — там таксист обалдел. Я спустилась к ней — она побежала надевать коньки, а я расплачивалась за такси, чтобы не терять время. Но она без разминки вышла на лёд, — рассказали специалисты в эфире шоу про Тутберидзе на Okko.

Материалы по теме
Стратегия Гуменника или «А соль есть» Загитовой? Лучшие мемы 2025 года в фигурке
Стратегия Гуменника или «А соль есть» Загитовой? Лучшие мемы 2025 года в фигурке
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android