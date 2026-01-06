Скидки
Глейхенгауз: есть одно, что меня бесило в Тутберидзе

Хореограф Даниил Глейхенгауз рассказал, что его раздражало в заслуженном тренере России Этери Тутберидзе в первые годы совместной работы.

Глейхенгауз: я могу сразу сказать: есть одно, что меня бесило [в Тутберидзе]. Но с годами и с мудростью я уже не бешусь, а просто принял тот факт, что при споре с Этери Георгиевной она всегда права.

Тутберидзе: а со мной просто не надо спорить.

Глейхенгауз: но в начале меня это бесило. Я знаю, что я прав, но доказать это невозможно.

Тутберидзе: это просто в тебе юность говорила. Тебе казалось, что ты прав, — рассказали специалисты в эфире шоу про Тутберидзе на Okko.

