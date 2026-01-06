Выступления фигуристов из России не попали в список знаковых олимпийских моментов от ISU

Международный союз конькобежцев (ISU) не стал включать выступления российских фигуристов в топ знаковых олимпийских моментов. Соответствующий список появился на сайте организации 3 января.

Среди тех, кто достоин попадания в подобный рейтинг, оказались Джейн Торвилл и Кристофер Дин в Сараево-1984 с прокатом «Болеро», Брайан Орсер и Брайан Бойтано в Калгари-1988, Катарина Витт с «Кармен» в Калгари-1988, Сара Хьюз в Солт-Лейк-Сити-2002, Тесса Вирту и Скотт Мойра в Ванкувере-2010, Юдзуру Ханю и Алёна Савченко с Бруно Массо в Пхёнчхане-2018, а ещё Вэньцзин Суй и Хань Цун в Пекине-2022.

Напомним, российские фигуристы не могут выступать на международных стартах под флагом и гимном.