Тарасова отреагировала на список ISU со знаковыми выступлениями на Олимпийских играх

Татьяна Тарасова
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о топе Международного союза конькобежцев (ISU) со знаковыми олимпийскими моментами. В списке не оказалось ни одного советского или российского фигуриста.

«Уже устала говорить, что они подленичают и подленичают. Меня даже не удивляет это — просто надоело об этом говорить.

В рейтинг лучших моментов Олимпийских игр точно должны были включить выступление Белоусовой и Протопопова. Они всё-таки выиграли Олимпийские игры. Ещё надо включить выступление Пахомовой и Горшкова. Потом надо смотреть, кто и сколько раз выигрывал олимпийские медали. Наверное, надо включить победы Родниной с Зайцевым. Куда же без Родниной? Из современных включила бы олимпийское выступление Ягудина», — приводит слова Тарасовой Sport24.

