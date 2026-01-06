«Очень добрый и позитивный пацан растёт!» Евгений Плющенко — о своём сыне Александре

Двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко поздравил своего сына Александра с 13-летием. Отец опубликовал пост в честь юного сына в социальных сетях.

«Сане Плющенко — 13 лет. Каждый день на протяжении восьми лет он работает с нами на льду в наших ледовых шоу! Трудяга и очень добрый и позитивный пацан растёт!» — написал Плющенко в своём телеграм-канале.

Ранее Евгений Плющенко официально объявил о прекращении сотрудничества с 14-летней фигуристкой-одиночницей Еленой Костылевой. Чуть позже стало известно, что Костылева продолжит свою карьеру под руководством Софьи Федченко.