Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Очень добрый и позитивный пацан растёт!» Евгений Плющенко — о своём сыне Александре

«Очень добрый и позитивный пацан растёт!» Евгений Плющенко — о своём сыне Александре
Евгений Плющенко с сыном Александром
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко поздравил своего сына Александра с 13-летием. Отец опубликовал пост в честь юного сына в социальных сетях.

«Сане Плющенко — 13 лет. Каждый день на протяжении восьми лет он работает с нами на льду в наших ледовых шоу! Трудяга и очень добрый и позитивный пацан растёт!» — написал Плющенко в своём телеграм-канале.

Ранее Евгений Плющенко официально объявил о прекращении сотрудничества с 14-летней фигуристкой-одиночницей Еленой Костылевой. Чуть позже стало известно, что Костылева продолжит свою карьеру под руководством Софьи Федченко.

Материалы по теме
Выступления фигуристов из России не попали в список знаковых олимпийских моментов от ISU
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android