Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Елена Радионова — о Малинине: он может проиграть Олимпиаду, если начнёт ошибаться

Елена Радионова — о Малинине: он может проиграть Олимпиаду, если начнёт ошибаться
Комментарии

Бронзовый призёр чемпионата мира – 2019, двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы в одиночном катании Елена Радионова высказалась о феномене двукратного чемпиона мира американца Ильи Малинина.

— Илья Малинин — человек, который уже сейчас пишет историю. Я думаю, что он первым выполнит пятерной прыжок. Тем более я слышала, что он уже в интервью сказал, что готовит какой-то уникальный элемент. Думаю, речь про пятерной. Если это так, это будет невероятный прорыв, что-то невообразимое. Мы не думали, что на нашем веку даже будут о таком задумываться! А тут уже будто бы скоро мы можем увидеть этот уникальный прыжок.

— Может ли кто-то помешать ему взять золото на Олимпийских играх?
— Объективно у Малинина конкурентов нет, только сам себе он может помешать. Он может проиграть Олимпиаду, если начнёт ошибаться. При чистом прокате обойти его никому нереально, — приводит слова Радионовой «Матч ТВ».

Материалы по теме
Петросян и Гуменник в Пекине, 7 квадов Малинина. 25 моментов 2025 года в фигурном катании
Петросян и Гуменник в Пекине, 7 квадов Малинина. 25 моментов 2025 года в фигурном катании
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android