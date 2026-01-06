Елена Радионова — о Малинине: он может проиграть Олимпиаду, если начнёт ошибаться

Бронзовый призёр чемпионата мира – 2019, двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы в одиночном катании Елена Радионова высказалась о феномене двукратного чемпиона мира американца Ильи Малинина.

— Илья Малинин — человек, который уже сейчас пишет историю. Я думаю, что он первым выполнит пятерной прыжок. Тем более я слышала, что он уже в интервью сказал, что готовит какой-то уникальный элемент. Думаю, речь про пятерной. Если это так, это будет невероятный прорыв, что-то невообразимое. Мы не думали, что на нашем веку даже будут о таком задумываться! А тут уже будто бы скоро мы можем увидеть этот уникальный прыжок.

— Может ли кто-то помешать ему взять золото на Олимпийских играх?

— Объективно у Малинина конкурентов нет, только сам себе он может помешать. Он может проиграть Олимпиаду, если начнёт ошибаться. При чистом прокате обойти его никому нереально, — приводит слова Радионовой «Матч ТВ».