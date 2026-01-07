Ирина Роднина — о невключении в список ISU: мой успех из истории не выкинуть

Трёхкратная олимпийская чемпионка, 10-кратная чемпионка мира в парном катании, ныне депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о том, что в свежем топе Международного союза конькобежцев (ISU) со знаковыми олимпийскими моментами не оказалось ни одного советского или российского фигуриста, в том числе её заслуг.

«Если чемпионаты мира и можно забыть, то Олимпийские игры никак не выкинешь из истории. Мой успех и мои с партнёрами результаты (ведь я не одна этого достигала) из истории не выкинуть», — приводит слова Родниной «Матч ТВ».

Среди тех, кто достоин попадания в вышеописанный рейтинг, оказались Джейн Торвилл и Кристофер Дин в Сараево-1984 с прокатом «Болеро», Брайан Орсер и Брайан Бойтано в Калгари-1988, Катарина Витт с «Кармен» в Калгари-1988, Сара Хьюз в Солт-Лейк-Сити-2002, Тесса Вирту и Скотт Мойра в Ванкувере-2010, Юдзуру Ханю и Алёна Савченко с Бруно Массо в Пхёнчхане-2018, а ещё Вэньцзин Суй и Хань Цун в Пекине-2022.