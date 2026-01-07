Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, чемпионка мира российская фигуристка Алина Загитова выложила фото с кольцом на безымянном пальце, что может свидетельствовать о возможной помолвке спортсменки.

Фото: страница загитовой в социальных сетях

Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Юн А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»).

В 2024 году Загитова презентовала публике своё дебютное ледовое шоу, которое назвала «Хранители времени». Оно собрало неоднозначные отзывы, к примеру, продюсер Яна Рудковская обвинила фигуристку в плагиате. В 2025-м Загитова продолжила работу над собственными шоу, в частности, показала фанатам шоу «Ассоль».