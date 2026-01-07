Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Алина Загитова выложила фото с кольцом на безымянном пальце

Алина Загитова выложила фото с кольцом на безымянном пальце
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, чемпионка мира российская фигуристка Алина Загитова выложила фото с кольцом на безымянном пальце, что может свидетельствовать о возможной помолвке спортсменки.

Фото: страница загитовой в социальных сетях

Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Юн А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»).

В 2024 году Загитова презентовала публике своё дебютное ледовое шоу, которое назвала «Хранители времени». Оно собрало неоднозначные отзывы, к примеру, продюсер Яна Рудковская обвинила фигуристку в плагиате. В 2025-м Загитова продолжила работу над собственными шоу, в частности, показала фанатам шоу «Ассоль».

Материалы по теме
Загитовой подарили клинок, Трусова помогла Игнатову с оливье. Как фигуристы встретили НГ?
Загитовой подарили клинок, Трусова помогла Игнатову с оливье. Как фигуристы встретили НГ?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android