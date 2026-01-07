ISU заявил об отсутствии изменений в правилах на фоне ситуации между США и Венесуэлой

Международный союз конькобежцев (ISU) отреагировал на текущую ситуацию между США и Венесуэлой, сделав заявление относительно возможного влияния событий на международные соревнования по фигурному катанию.

«Международный союз конькобежцев (ISU) осведомлен о ситуации между США и Венесуэлой. На данный момент никаких изменений в существующих правилах или рекомендациях нет. Мы продолжим следить за развитием событий, как и всегда, нашим приоритетом будут безопасность, благополучие и честная конкуренция фигуристов», – приводит слова пресс-службы ISU «Всё про спорт».

Ранее военные США нанесли ракетные удары и провели операцию в Венесуэле, в результате которой был захвачен и вывезен в США президент страны Николас Мадуро.