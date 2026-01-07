Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

ISU заявил об отсутствии изменений в правилах на фоне ситуации между США и Венесуэлой

ISU заявил об отсутствии изменений в правилах на фоне ситуации между США и Венесуэлой
Комментарии

Международный союз конькобежцев (ISU) отреагировал на текущую ситуацию между США и Венесуэлой, сделав заявление относительно возможного влияния событий на международные соревнования по фигурному катанию.

«Международный союз конькобежцев (ISU) осведомлен о ситуации между США и Венесуэлой. На данный момент никаких изменений в существующих правилах или рекомендациях нет. Мы продолжим следить за развитием событий, как и всегда, нашим приоритетом будут безопасность, благополучие и честная конкуренция фигуристов», – приводит слова пресс-службы ISU «Всё про спорт».

Ранее военные США нанесли ракетные удары и провели операцию в Венесуэле, в результате которой был захвачен и вывезен в США президент страны Николас Мадуро.

Материалы по теме
Косторная чуть не проспала турнир, а Щербакову перепутали с сестрой. Байки от Тутберидзе
Косторная чуть не проспала турнир, а Щербакову перепутали с сестрой. Байки от Тутберидзе
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android