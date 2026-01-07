Никита Михайлов ответил, поменялся ли Макар Игнатов после того, как стал отцом

Российский хореограф Никита Михайлов, работающий с рядом известных фигуристов, рассказал, изменился ли Макар Игнатов после того, как стал отцом.

«Кто разглядел в Макаре Игнатове Джокера? Идея пришла от самого Макара, он наверняка всё это прочувствовал и поэтому предложил. Музыка ему подошла, понимали, есть из чего выбрать, как раз вышел второй фильм – и на этой волне всё и получилось.

Отразились ли перемены в жизни Макара на его работе? Мне кажется, он стал более осознанным спортсменом, благодаря этому появился подход другой к тренировкам. Всё пошло только в плюс, он повзрослел», – сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

В августе 2024 года Макар Игнатов женился на фигуристке Александре Трусовой. В 2025 году у пары родился мальчик, которому дали имя Михаил.