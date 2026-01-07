Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Никита Михайлов ответил, поменялся ли Макар Игнатов после того, как стал отцом

Никита Михайлов ответил, поменялся ли Макар Игнатов после того, как стал отцом
Комментарии

Российский хореограф Никита Михайлов, работающий с рядом известных фигуристов, рассказал, изменился ли Макар Игнатов после того, как стал отцом.

«Кто разглядел в Макаре Игнатове Джокера? Идея пришла от самого Макара, он наверняка всё это прочувствовал и поэтому предложил. Музыка ему подошла, понимали, есть из чего выбрать, как раз вышел второй фильм – и на этой волне всё и получилось.

Отразились ли перемены в жизни Макара на его работе? Мне кажется, он стал более осознанным спортсменом, благодаря этому появился подход другой к тренировкам. Всё пошло только в плюс, он повзрослел», – сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

В августе 2024 года Макар Игнатов женился на фигуристке Александре Трусовой. В 2025 году у пары родился мальчик, которому дали имя Михаил.

Материалы по теме
Семья Игнатовых или Медведева с будущим мужем? Вспоминаем лучшие пары 2025-го
Семья Игнатовых или Медведева с будущим мужем? Вспоминаем лучшие пары 2025-го
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android