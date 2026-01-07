Никита Михайлов рассказал о работе с Евгением Семененко над программой под песни Nirvana

Российский хореограф Никита Михайлов, работающий с рядом известных фигуристов, рассказал, как проходила работа над короткой программой двукратного чемпиона России Евгения Семененко, отметив, что пришлось очень долго искать правильные движения для постановки программы.

«Это был конец прошлого сезона, март. Было непросто, потому что всё-таки это не конкретная стилистика танца, это песни – состояние души. Искали движения долго, но желание Жени кататься под эту музыку не давало остановиться (улыбается). Впервые ли работал с таким музыкальным стилем? Да», – сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Семененко выиграл серебряную медаль чемпионата России – 2026, а также дважды занимал второе место на этапах Гран-при России – 2025/2026 в Омске и Москве.