Илья Малинин — о Пекине-2022: если бы я поехал туда, вообще бы не катался после этих Игр

Илья Малинин
Американский фигурист двукратный чемпион мира Илья Малинин рассказал, что его карьера могла не продолжиться до 2025 года, если бы он попал на Олимпиаду-2022 в Пекине (Китай). Илья выступал на отборе перед предыдущими Играми и стал там вторым, но вместо этого попал на постолимпийский ЧМ.

«Я приехал на те соревнования после травм, поэтому что моей целью была не Олимпиада. Но где-то в глубине души я всё равно думал: «А что если я сделаю то-то и то-то, особенно после первого дня, после удачной короткой программы». Все за моей спиной говорили: «О, ты действительно можешь поехать [на Олимпиаду-2022]».

Это, конечно, повлияло на то, как я воспринял непопадание в команду, потому что в меня верили все. Все хотели, чтобы я поехал на Олимпиаду, а когда этого не произошло, просто не мог понять: ведь все говорили, что я поеду – почему тогда нет? Но если посмотреть на ситуацию с другой стороны, возможно, если бы тогда поехал на ту Олимпиаду, я бы вообще не катался после этих Игр», — приводит слова Малинина OC Register.

Комментарии
