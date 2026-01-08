Ефимова и Митрофанов лидируют после короткой программы на чемпионате США

Экс-россияне Алиса Ефимова и Михаил Митрофанов выиграли короткую программу в соревнованиях спортивных пар на чемпионате США по фигурному катанию. За свой прокат они получили 75,31 балла. Вторыми стали Одри Шин и Балаж Надь (67,67). Третье место заняли Элли Кам и Дэнни О’Ши (67,13).

Фигурное катание. Чемпионат США, Сент-Луис. Спортивные пары. Короткая программа. Итоговое положение:

Алиса Ефимова / Михаил Митрофанов — 75,31. Одри Шин / Балаж Надь — 67,67. Элли Кам / Дэнни О’Ши — 67,13. Валентина Плазас / Максимилиано Фернандес — 67,03. Кэти Макбет / Даниил Паркман — 66,81. Оливия Флорес / Люк Ванг — 63,58. Челси Лю / Райан Бедард — 62,34. Эмили Чан / Спенсер Акира Хоу — 59,29. Наоми Уильямс / Лахлан Льюэр — 55,09. Линзи Фитцпатрик / Китон Берингер — 54,56.

Чемпионат США по фигурному катанию проходит с 7 по 10 января в Сент-Луисе, по итогам которого будет сформирована олимпийская команда для выступления на Играх-2026. В общей сложности на Олимпийские игры будут отобраны три мужчины, три женщины, две пары и три команды в танцах на льду.