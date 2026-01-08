Скидки
Эмбер Гленн выиграла короткую программу на чемпионате США

Американская фигуристка Эмбер Гленн выиграла короткую программу на чемпионате США. В прокате она исполнила элемент «ультра-си» — тройной аксель и получила от судей 83,05 балла.

Второе место после первого дня соревнований занимает Алиса Лью, набравшая 81,11 балла. Тройку лидеров замыкает Изабо Левито, показавшая результат 75,72.

Фигурное катание. Чемпионат США, Сент-Луис. Женщины. Короткая программа:

1. Эмбер Гленн — 83,05.

2. Алиса Лью — 81,11.

3. Изабо Левито — 75,72.

4. Сара Эверхардт — 71,10.

5. Брэди Тенелл — 69,53.

6. Старр Эндрюс — 65,77.

Чемпионат США по фигурному катанию проходит с 7 по 10 января в Сент-Луисе, по итогам которого будет сформирована олимпийская команда для выступления на Играх-2026. В общей сложности на Олимпийские игры будут отобраны трое мужчин, три женщины, две пары и три команды в танцах на льду.

