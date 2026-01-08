Скидки
ФФККР опубликовала поздравление со Всероссийским днём фигурного катания

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала поздравление со Всероссийским днём фигурного катания.

Праздник был утверждён в 2024 году, дата была выбрана в честь дня рождения первого российского олимпийского чемпиона, фигуриста Николая Панина-Коломенкина.

«Сегодня, 8 января, — День фигурного катания! От имени Федерации фигурного катания на коньках России сердечно поздравляем всех с праздником!

Этот праздник для каждого: для спортсменов, тренеров, судей, организаторов и, конечно, для наших преданных болельщиков — для всех, кто любит лёд, зиму и каток. Проведите этот день весело и с пользой — сходите на каток!

Спасибо вам за безграничную любовь к фигурному катанию, за вашу энергию и поддержку, которые делают каждый прокат и каждое соревнование по-настоящему волшебными.

Давайте вместе делать так, чтобы магия фигурного катания была с нами как можно чаще!» — говорится в сообщении федерации в её официальном телеграм-канале.

