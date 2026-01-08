Елена Костылева вернулась в штаб Плющенко, прекратив сотрудничество с Софьей Федченко

Чемпионка России среди юниоров по фигурному катанию Елена Костылева прекратила сотрудничество с тренером Софьей Федченко, вернувшись в штаб к Евгению Плющенко, в котором числилась ранее. Об этом стало известно из заявления спортивной школы «Триумф», где работает Федченко.

Костылева и Плющенко прекратили сотрудничество меньше месяца назад, в декабре 2025 года. Тогда же стало известно о переходе Костылевой в группу Федченко.

«Лена — очень талантливая девочка, но наши пути в спорте разные. Мы прекращаем сотрудничество и желаем спортсменке успеха в шоу и соревнованиях!

Система нашей академии — это в первую очередь работа: тяжёлая и кропотливая над всеми аспектами фигурного катания. Лена привыкла к тусовкам, шоу, отсутствию режима. Возможно, это её спортивный путь, но в таком направлении мы ей помочь не можем.

Причины: систематические пропуски тренировок, невыполненные условия по контролю веса, невыполнение тренировочных заданий, а именно количество прокатов программ целиком.

Также Ирина Костылева (мать спортсменки. — Прим. «Чемпионата») вмешивается в тренировочный процесс, не соблюдает правила академии, нарушает спокойствие в нашей школе.

Огромное спасибо «Ангелам Плющенко», что не бросаете спортсменку и приняли [её] обратно!» — говорится в заявлении, опубликованном в официальном телеграм-канале спортивной школы «Триумф».