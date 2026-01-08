Скидки
«Дай бог всё у нас получится». Плющенко — о возвращении Костылевой в его штаб

«Дай бог всё у нас получится». Плющенко — о возвращении Костылевой в его штаб
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал возвращение фигуристки Елены Костылевой в его тренировочную группу после недолгого сотрудничества спортсменки с другим тренером, Софьей Федченко.

«Мы все живём и всё делаем ради наших детей. Ради Лены, и только ради неё, мы стёрли ластиком из жизни весь негатив и переступили через все наши принципы.

В Рождество — в светлый христианский праздник — все вместе поговорили и решили начать нашу спортивную жизнь с ней с чистого листа.

Лена за последние 1,5 месяца лишь один раз была у нас на льду. Болезнь, Воронеж, операция… Нам предстоит проделать очень большую работу вместе. Дай бог всё у нас получится», — написал Плющенко у себя в телеграм-канале.

