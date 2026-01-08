Скидки
«Мой любимый человек, тренер на всю жизнь». Елена Костылева — о возвращении к Плющенко

Чемпионка России среди юниоров по фигурному катанию Елена Костылева высказалась о возвращении в тренерскую академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

«Благодарю Софью Анатольевну [Федченко] за время, которое она мне посвятила. Я благодарна маме Софьи Анатольевны, Татьяне Ивановне, которая меня кормила, готовила для меня и ухаживала за мной, когда я жила с ними. Но, встретив Евгения Викторовича на шоу, я поняла, что это мой любимый человек, мой тренер на всю мою жизнь. Мне с ним легко, он научил меня технике прыжков, которую я не хочу переучивать», — написала Костылева в своём телеграм-канале.

