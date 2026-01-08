«Работает из-под палки». В школе Федченко раскрыли причины ухода Костылевой

Представитель спортивной школы «Триумф», где работает тренер Софья Федченко, раскрыл подробности расставания школы с 14-летней фигуристкой Еленой Костылевой.

Костылева тренировалась в группе Федченко с декабря 2025 года после того, как покинула академию Евгения Плющенко. После ухода от Федченко фигуристка вернулась к Плющенко.

— Жалко.

— Нет. Спортсменка работает из-под палки, если мама лишает её еды или наказывает. Так в большом спорте результаты не делаются.

— Был ли обговорён процесс нахождения мамы на тренировках?

— Был. Мама молча сидит на трибунах. Она это условие не выполнила и кричала на весь лёд, мешая другим спортсменам работать, — написали в комментариях телеграм-канала школы «Триумф».