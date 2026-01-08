Скидки
Татьяна Тарасова отреагировала на возвращение Елены Костылевой в штаб Плющенко

Татьяна Тарасова отреагировала на возвращение Елены Костылевой в штаб Плющенко
Комментарии

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о возвращении чемпионки России среди юниоров по фигурному катанию Елены Костылевой в тренерскую академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

«Очень довольна возвращением Костылевой к Плющенко, они хорошо работали вместе раньше. Были хорошие выступления и результаты, программы выглядели прекрасно. Вместе с Плющенко Костылева изучала новые элементы. Надеюсь, так и продолжится», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Костылева тренировалась в группе Софьи Федченко с декабря 2025 года после того, как покинула академию Евгения Плющенко. После ухода от Федченко фигуристка вернулась к Плющенко.

