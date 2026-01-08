Скидки
Фигурное катание

Елена Костылева: меня не выгнали, я сама приняла решение перейти обратно к Плющенко

Чемпионка России среди юниоров по фигурному катанию Елена Костылева отреагировала на критику в свой адрес, прокомментировав обсуждения, связанные с её физическими данными, тренировочным процессом в школе «Триумф» в группе Софьи Федченко. Ранее стало известно, что Костылева вернулась в штаб к Евгению Плющенко.

«Видела очень много комментариев насчёт моего веса и роста, много неправильных ответов и дезинформации, рост у меня 150 см, вес 38 кг. Я не голодаю и не сижу на диетах, просто правильно питаюсь.

Ещё один ответ на вопрос о дезинформации. Меня не выгнали, я полностью сама приняла решение перейти обратно к Е. В. Плющенко.

Ответ на то, что я пропускала общие тренировки, так как время шоу совпадало с тренировками, все вы знаете, я участвую сейчас в шоу, и С.А. Федченко разрешила участвовать в шоу. Какие ко мне претензии – не понимаю», – написала Костылёва в своём телеграм-канале.

