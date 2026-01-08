Скидки
«Почувствовал себя преданным». Сизерон впервые откровенно высказался о разрыве с Пападакис

«Почувствовал себя преданным». Сизерон впервые откровенно высказался о разрыве с Пападакис
Олимпийский чемпион 2022 года, пятикратный чемпион мира в танцах на льду, один из величайших партнёров в истории француз Гийом Сизерон впервые откровенно рассказал о причинах распада его пары с Габриэлой Пападакис.

«Многочисленные проблемы, с которыми пришлось столкнуться Габриэле, затронули всю нашу команду. В ней всегда была определённая сила и в то же время большая хрупкость. С самого раннего возраста она проявляла тревожные признаки. Я тоже прошёл через подростковый возраст непросто, но поскольку у меня есть две старшие сестры, для которых с самого начала взял защитную роль, Габриэла стала мне ещё одной сестрой, о которой я всегда старался заботиться.

На протяжении 20 лет сильно за неё переживал. Когда рядом с тобой человек, которому тяжело, ты склонен забывать о себе. В последние годы она прошла через потрясения, несколько приступов депрессии. И я мог помочь ей только тем, что находился рядом и сопереживал.

Состояние было достаточно хрупким, что мы даже задумались, а стоит ли продолжать тренировки до Игр. Мне хотелось, чтобы она снова почувствовала себя сильной и не рассматривала олимпийский титул как высшую цель.

Письма, расписания, счета, музыка, костюмы – я занялся всеми вопросами логистики. Но несмотря на усилия, видел, что наши отношения рушатся. Мы всё больше отдалялись друг от друга, и я понимал, что мы живём параллельными жизнями. Понимал, ей трудно находиться рядом со мной, она всегда чувствовала, что нас сравнивают.

Я видел сильное недовольство, негатив в свою сторону. В документальном фильме, снятом в прошлом году, меня сильно зацепили некоторые сцены, которые я увидел в эфире. Там она говорит о страхе перед тренером и мной, даже показывает нам средний палец. Я пытался не придавать значения, считая это чем-то нелепым, но почувствовал себя преданным. Её действия подтверждали, что у нас разные ценности, что мы идём разными путями», — приводит слов Сизерона L'Équipe.

