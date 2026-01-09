Отец Алисы Лью рассказал, сколько денег вложил в карьеру дочери

Артур Лью, отец чемпионки мира 2025 года в одиночном катании американки Алисы Лью, рассказал, сколько денег вложил в карьеру дочери.

– Я повсюду с ней ездил. Возил её в Японию, чтобы она училась у лучших тренеров, возил в Канаду.

– Как вы думаете, сколько потратили, чтобы помочь ей стать фигуристкой, которой она сейчас является?

– Я бы сказал, от $ 0,5 млн до 1 млн долларов. Я не жалел денег, не жалел времени, просто… Я просто видел талант, — сказал Артур в эфире CBS.

Артур Лью занимается адвокатской деятельностью в Окленде. Помимо Алисы, у него ещё четверо детей.

Лью является одной из претенденток на награды грядущей Олимпиады-2026.