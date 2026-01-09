Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Отец Алисы Лью рассказал, сколько денег вложил в карьеру дочери

Отец Алисы Лью рассказал, сколько денег вложил в карьеру дочери
Комментарии

Артур Лью, отец чемпионки мира 2025 года в одиночном катании американки Алисы Лью, рассказал, сколько денег вложил в карьеру дочери.

– Я повсюду с ней ездил. Возил её в Японию, чтобы она училась у лучших тренеров, возил в Канаду.

– Как вы думаете, сколько потратили, чтобы помочь ей стать фигуристкой, которой она сейчас является?
– Я бы сказал, от $ 0,5 млн до 1 млн долларов. Я не жалел денег, не жалел времени, просто… Я просто видел талант, — сказал Артур в эфире CBS.

Артур Лью занимается адвокатской деятельностью в Окленде. Помимо Алисы, у него ещё четверо детей.

Лью является одной из претенденток на награды грядущей Олимпиады-2026.

Материалы по теме
Петросян и Гуменник в Пекине, 7 квадов Малинина. 25 моментов 2025 года в фигурном катании
Петросян и Гуменник в Пекине, 7 квадов Малинина. 25 моментов 2025 года в фигурном катании
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android