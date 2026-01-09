Мэдисон Чок и Эван Бейтс выиграли ритм-танец на чемпионате США, который проходит в Сент-Луисе. За свой прокат они получили 91,70 балла. Второе место заняли Эмилия Зингас и Вадим Колесник (85,98). Третьими стали Кристина Каррейра и Энтони Пономаренко (83,29).

Фигурное катание. Чемпионат США, Сент-Луис. Ритм-танец. Итоговое положение:

Мэдисон Чок / Эван Бейтс — 91,70. Эмилия Зингас / Вадим Колесник — 85,98. Кристина Каррейра / Энтони Пономаренко — 83,29. Кэролайн Грин / Майкл Парсонс — 80,55. Эмили Братти / Ян Сомервилль — 79,43. Уна Браун / Гейдж Браун — 75,72. Катарина Вулфкостин / Дмитрий Царевский — 74,99. Эва Пейт / Логан Бай — 73,54. Лиа Несет / Артём Маркелов — 71,28. Майя Шибутани / Алекс Шибутани — 71,24. Эллиана Пил / Итан Пил — 69,60. Эми Цуй / Джонатан Роджерс — 67,60. Изабелла Флорес / Лайнус Колмор Джепсен — 66,37. Раффаэлла Конциус / Алексей Щепетов — 65,15. Ванесса Фам / Антон Спиридонов — 61,41.

Чемпионат США по фигурному катанию проходит с 7 по 10 января в Сент-Луисе, по итогам которого будет сформирована олимпийская команда для выступления на Играх-2026. В общей сложности на Олимпийские игры будут отобраны трое мужчин, три женщины, две пары и три команды в танцах на льду.