Мэдисон Чок и Эван Бейтс выиграли ритм-танец на чемпионате США, который проходит в Сент-Луисе. За свой прокат они получили 91,70 балла. Второе место заняли Эмилия Зингас и Вадим Колесник (85,98). Третьими стали Кристина Каррейра и Энтони Пономаренко (83,29).
Фигурное катание. Чемпионат США, Сент-Луис. Ритм-танец. Итоговое положение:
- Мэдисон Чок / Эван Бейтс — 91,70.
- Эмилия Зингас / Вадим Колесник — 85,98.
- Кристина Каррейра / Энтони Пономаренко — 83,29.
- Кэролайн Грин / Майкл Парсонс — 80,55.
- Эмили Братти / Ян Сомервилль — 79,43.
- Уна Браун / Гейдж Браун — 75,72.
- Катарина Вулфкостин / Дмитрий Царевский — 74,99.
- Эва Пейт / Логан Бай — 73,54.
- Лиа Несет / Артём Маркелов — 71,28.
- Майя Шибутани / Алекс Шибутани — 71,24.
- Эллиана Пил / Итан Пил — 69,60.
- Эми Цуй / Джонатан Роджерс — 67,60.
- Изабелла Флорес / Лайнус Колмор Джепсен — 66,37.
- Раффаэлла Конциус / Алексей Щепетов — 65,15.
- Ванесса Фам / Антон Спиридонов — 61,41.
Чемпионат США по фигурному катанию проходит с 7 по 10 января в Сент-Луисе, по итогам которого будет сформирована олимпийская команда для выступления на Играх-2026. В общей сложности на Олимпийские игры будут отобраны трое мужчин, три женщины, две пары и три команды в танцах на льду.