Илья Малинин с большим отрывом выиграл короткую программу на чемпионате США

Илья Малинин выиграл короткую программу в соревнованиях мужчин-одиночников на чемпионате США, который проходит в Сент-Луисе. За свой прокат он получил 115,1 балла. Второе место занял Томоки Хиватаси (89,26). Третьим стал Джейсон Браун (88,49).

Фигурное катание. Чемпионат США, Сент-Луис. Мужчины, короткая программа:

1. Илья Малинин — 115,1.

2. Томоки Хиватаси — 89,26.

3. Джейсон Браун — 88,49.

4. Максим Наумов — 85,72.

5. Эндрю Торгашев — 84,99.