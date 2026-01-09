Скидки
Илья Малинин с большим отрывом выиграл короткую программу на чемпионате США

Илья Малинин выиграл короткую программу в соревнованиях мужчин-одиночников на чемпионате США, который проходит в Сент-Луисе. За свой прокат он получил 115,1 балла. Второе место занял Томоки Хиватаси (89,26). Третьим стал Джейсон Браун (88,49).

Фигурное катание. Чемпионат США, Сент-Луис. Мужчины, короткая программа:

1. Илья Малинин — 115,1.
2. Томоки Хиватаси — 89,26.
3. Джейсон Браун — 88,49.
4. Максим Наумов — 85,72.
5. Эндрю Торгашев — 84,99.

