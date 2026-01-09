Бойкова и Козловский из-за непогоды не могут вылететь в Италию для участия в шоу

Чемпионы Европы и трёхкратные чемпионы России по фигурному катанию Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, выступающие в парном катании, из-за непогоды не могут вылететь из Москвы в Италию для участия в ледовом шоу Bol on Ice, которое должно пройти 10 января в Болонье. Об этом Бойкова сообщила у себя в телеграм-канале.

«Если Вы нас с Димой потеряли по пути в Италию на шоу, то да, у нас случились проблемки. Мы должны были вылететь сегодня рано утром и ко второй половине дня уже быть в Болонье. Но у нас отменили рейс из-за метели в Москве. Мы очень надеемся, что всё же доедем до завтрашнего дня до Болоньи и выступим там с нашими номерами на Bol on Ice 2026», — написала Бойкова в публикации.

Москва и ближайшие к ней города за последние пару дней столкнулись с мощным циклоном «Фрэнсис», из-за которого в регионе наблюдается мощный снегопад. Многие рейсы в столичных аэропортах задерживаются и отменяются.

В ноябре 2025 года стало известно, что Бойкова и Козловский приглашены на ледовое шоу в Италии в качестве участников. Также из россиян там должны выступить Василиса Кагановская и Максим Некрасов (танцы на льду) и одиночница Мария Захарова.