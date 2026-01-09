Первый советский участник чемпионата мира по фигурному катанию Захаров умер в 92 года

Двукратный чемпион СССР, один из первых участников чемпионата мира и Европы по фигурному катанию от СССР Валентин Захаров скончался в возрасте 92 лет. Об этом сообщила пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

«На 93-м году жизни скончался Захаров Валентин Дмитриевич — первый советский фигурист в одиночном катании, который в составе сборной команды страны вместе с Львом Михайловым и Игорем Персианцевым принял участие в чемпионатах Европы (1956) и мира (1958). Валентина Дмитриевича не стало 1 января 2026 года…

Федерация фигурного катания на коньках России выражает соболезнования родным, близким и друзьям Валентина Дмитриевича Захарова. Светлая память о замечательном человеке и талантливом спортсмене останется в наших сердцах…» — говорится в сообщении пресс-службы организации.

Захаров выступал в одиночном и парном катании.