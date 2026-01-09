Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Первый советский участник чемпионата мира по фигурному катанию Захаров умер в 92 года

Первый советский участник чемпионата мира по фигурному катанию Захаров умер в 92 года
Комментарии

Двукратный чемпион СССР, один из первых участников чемпионата мира и Европы по фигурному катанию от СССР Валентин Захаров скончался в возрасте 92 лет. Об этом сообщила пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

«На 93-м году жизни скончался Захаров Валентин Дмитриевич — первый советский фигурист в одиночном катании, который в составе сборной команды страны вместе с Львом Михайловым и Игорем Персианцевым принял участие в чемпионатах Европы (1956) и мира (1958). Валентина Дмитриевича не стало 1 января 2026 года…

Федерация фигурного катания на коньках России выражает соболезнования родным, близким и друзьям Валентина Дмитриевича Захарова. Светлая память о замечательном человеке и талантливом спортсмене останется в наших сердцах…» — говорится в сообщении пресс-службы организации.

Захаров выступал в одиночном и парном катании.

Материалы по теме
«Я не мог подвести Сиверта». Итальянский биатлонист посвятил победу умершему другу
«Я не мог подвести Сиверта». Итальянский биатлонист посвятил победу умершему другу
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android