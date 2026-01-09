Александра Трусова подарила маме машину на Новый год

Серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине (2022) в одиночном катании Александра Игнатова (Трусова) рассказала о грандиозном подарке своей маме Светлане на Новый год. Александра купила маме новую машину.

«Немного запоздалый новогодний мини-влог! Подарки для всех мы купили 31 декабря… Для мамы мне захотелось устроить небольшое новогоднее чудо. Во влоге рассказали, как мы выбирали подарок, и показали реакцию мамы. Начало 2026 года определённо запомнилось всем», — написала Трусова в личном телеграм-канале.

Трусова вышла замуж за российского фигуриста Макара Игнатова в августе 2024 года. В 2025 году у пары родился мальчик, которому дали имя Михаил.