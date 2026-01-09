Скидки
Савосин назвал главное разочарование 2025 года

Серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров (2019) российский фигурист Роман Савосин ответил на вопрос, что считает главным разочарованием 2025 года.

«Главное разочарование 2025 года — мои спортивные результаты. По сути, за весь год не получилось завоевать ни одной медали с крупных стартов. Но это мотивирует на следующий год», — приводит слова Савосина «РИА Новости Спорт».

26-летний Савосин в текущем сезоне стал четвёртым и пятым на этапах серии Гран-при России. На чемпионате страны фигурист занял 16-е место.

Весной 2025 года в одном из источников появилась информация о завершении Савосиным карьеры, однако позднее спортсмен это опроверг.

