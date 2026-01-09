Савосин назвал главное разочарование 2025 года

Серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров (2019) российский фигурист Роман Савосин ответил на вопрос, что считает главным разочарованием 2025 года.

«Главное разочарование 2025 года — мои спортивные результаты. По сути, за весь год не получилось завоевать ни одной медали с крупных стартов. Но это мотивирует на следующий год», — приводит слова Савосина «РИА Новости Спорт».

26-летний Савосин в текущем сезоне стал четвёртым и пятым на этапах серии Гран-при России. На чемпионате страны фигурист занял 16-е место.

Весной 2025 года в одном из источников появилась информация о завершении Савосиным карьеры, однако позднее спортсмен это опроверг.