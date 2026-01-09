Ветлугин, Фролова и другие фигуристы выступят на катке в Санкт-Петербурге 10 января

10 января на Большом катке Елагина острова состоится кульминация Всероссийского зимнего фестиваля на льду Winter Fest от Ильи Авербуха — грандиозный «Альфа-День» с мастер-классами, творческими встречами и выступлением легенд фигурного катания: Татьяны Тотьмяниной, Максима Маринина, Анны Фроловой, Матвея Ветлугина, Глеба Лутфуллина и других.

В шести городах России продолжается масштабный зимний фестиваль Winter Fest, в рамках которого работают катки и проводятся спортивно-развлекательные и культурные мероприятия. В Санкт-Петербурге на катке в парке Елагин остров все каникулы будет идти большая праздничная программа с мастер-классами и развлечениями от городских проектов. Главное событие фестиваля — день с участием олимпийских чемпионов и знаменитых фигуристов России — состоится 10 января.

Программа «Альфа-Дня»:

С 12:00 работает специальная «Альфа-зона» с горячими напитками, розыгрышами призов и фотозоной. Идеальное место, чтобы согреться и зарядиться праздничным настроением.

14:00: Творческая встреча с Ильёй Авербухом во Фрейлинском корпусе. Эксклюзивный разговор о закулисье ледовых шоу, спорте и вдохновении.

16:00: Мастер-класс от Ильи Авербуха на льду.

19:00: Гала-шоу звёзд, кульминация дня. На арену выйдут олимпийские чемпионы и легенды фигурного катания: Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Анна Фролова, Матвей Ветлугин, Глеб Лутфуллин, Мария Голубева, Алексей Усков, Евгений Семененко, Лада Ильиных, Софья Муравьёва, Андрей Ежлов.

Всероссийский зимний фестиваль на льду Winter Fest продлится до 28 февраля.

Winter Fest — это всероссийская зимняя платформа, трансформирующая городские катки в открытые культурно-спортивные экосистемы. Проект объединяет профессиональное фигурное катание, образовательные инициативы, городскую культуру и общественный досуг в едином формате, доступном каждому жителю города. Фестиваль формирует ритуал зимнего городского времяпрепровождения, в котором спорт, искусство и социальное взаимодействие существуют в синергии.