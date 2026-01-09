«В эту историю лучше уже не лезть». Роднина — о возвращении Костылевой к Плющенко

Трёхкратная олимпийская чемпионка, 10-кратная чемпионка мира в парном катании, ныне депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о возвращении фигуристки Елены Костылевой в тренерскую академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

«Костылева вернулась к Плющенко? Думаю, в эту историю лучше уже не лезть. Лена подрастёт — увидим, какой спортсменкой она станет. Нам рассказывали, что у нас невероятно талантливая Липницкая, потом Медведева, Загитова, Трусова, Валиева. Все были — и сплыли.

Здесь нужно задавать вопросы к тренеру и родителям. Мы часто сталкивались, что их амбиции бегут впереди возможностей ребёнка. Могу судить о Лене только по результатам на соревнованиях. В чём-то она действительно прогрессирует, но травмы мешают. Если такая молодая девочка исполняет столько сложных прыжков, избежать повреждений невозможно.

Сейчас научить тройным и четверным в нашей стране могут многие. Гораздо меньше тех, кто может вывести на высокий уровень, и совсем мало таких, которые смогут сохранить спортсмену форму на целый олимпийский цикл. У нас Медведева более-менее с этим справилась. Технологии сейчас везде мощные, а вот работа тренера скажется.

Обсуждать маму Костылевой я не хочу. Переходить грани не стоит, у нас спортсмены ведь очень молодые. Не нужно наносить им психологический урон», — приводит слова Родниной Sport24.