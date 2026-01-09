Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Это вам не «Ледниковый период». Роднина выступила за показ Олимпиады-2026 в России

«Это вам не «Ледниковый период». Роднина выступила за показ Олимпиады-2026 в России
Комментарии

Трёхкратная олимпийская чемпионка, 10-кратная чемпионка мира в парном катании, ныне депутат Госдумы Ирина Роднина считает, что в России должны показать трансляции соревнований на Олимпийских играх — 2026.

«Будет обидно, если в России не покажут Олимпиаду по телевизору. Мы входим в такой период, когда наших спортсменов начинают допускать на соревнования. Хорошо было бы посмотреть, в каком состоянии сейчас мировой спорт, тем более на Олимпийских играх. Олимпиада проходит раз в четыре года, это особые соревнования, которые смотреть нужно. Это вам не «Ледниковый период».

Мне лично хотелось бы, чтобы транслировали Олимпиаду, посмотреть хотелось бы. Но контракты на телетрансляции достаточно сложные. Возможно, МОК просто не хочет давать нам права на телетрансляцию, раз до сих пор нет новостей о показе. Одно дело – наши хотелки, другое дело – насколько финансово и юридически можно решить этот вопрос в нынешнее время. В любом случае показывать нужно, если будет такая возможность у телеканалов», — приводит слова Родниной «ВсеПроСпорт».

Материалы по теме
«В эту историю лучше уже не лезть». Роднина — о возвращении Костылевой к Плющенко
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android