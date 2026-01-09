«Это вам не «Ледниковый период». Роднина выступила за показ Олимпиады-2026 в России

Трёхкратная олимпийская чемпионка, 10-кратная чемпионка мира в парном катании, ныне депутат Госдумы Ирина Роднина считает, что в России должны показать трансляции соревнований на Олимпийских играх — 2026.

«Будет обидно, если в России не покажут Олимпиаду по телевизору. Мы входим в такой период, когда наших спортсменов начинают допускать на соревнования. Хорошо было бы посмотреть, в каком состоянии сейчас мировой спорт, тем более на Олимпийских играх. Олимпиада проходит раз в четыре года, это особые соревнования, которые смотреть нужно. Это вам не «Ледниковый период».

Мне лично хотелось бы, чтобы транслировали Олимпиаду, посмотреть хотелось бы. Но контракты на телетрансляции достаточно сложные. Возможно, МОК просто не хочет давать нам права на телетрансляцию, раз до сих пор нет новостей о показе. Одно дело – наши хотелки, другое дело – насколько финансово и юридически можно решить этот вопрос в нынешнее время. В любом случае показывать нужно, если будет такая возможность у телеканалов», — приводит слова Родниной «ВсеПроСпорт».