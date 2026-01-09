«Всё время держит в тонусе». Мозалёв ответил, какой город считает лучшим для работы

Бронзовый призёр чемпионата России — 2022 фигурист Андрей Мозалёв ответил на вопрос, какой город считает лучшим для работы.

Мозалёв родился и долгое время жил в Санкт-Петербурге, однако в начале 2024 года перешёл в тренерский штаб Этери Тутберидзе и переехал в Москву.

«Уже полностью адаптировался к Москве. Вечный вопрос, какой город лучше — Санкт-Петербург или Москва. Отвечу, что для работы — Москва. Совершенно другой темп, город всё время держит в тонусе. Питер же более спокойный. Это мой родной город, сейчас приезжаю сюда с удовольствием отдыхать», — цитирует Мозалёва «РИА Новости Спорт».

В минувшем сезоне фигурист занял шестое место на чемпионате России.