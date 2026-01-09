«Мне жалко МОК». Роднина — о запрете российских флагов на Олимпиаде-2026

Трёхкратная олимпийская чемпионка, 10-кратная чемпионка мира в парном катании, ныне депутат Госдумы Ирина Роднина высказала мнение о запрете показа российских флагов на трибунах соревнований Олимпийских игр — 2026.

«Меня не удивляет решение МОК о запрете российских флагов на трибунах на Олимпиаде. Хотя болельщики это же просто туристы. МОК быстро принимает ограничения, а отменяет их не так быстро. При этом не так много наших спортсменов будет на Олимпиаде, чего же МОК так боится Россию? У страха глаза велики. Мне жалко Международный олимпийский комитет.

В хоккее нас не будет, в биатлоне. В лыжных гонках выступят двое, которые вообще не имели международного опыта. В фигурном катании только два спортсмена, на которых мы очень надеемся. В конькобежном спорте, сноуборде поедут молодые спортсмены. Не понимаю, почему МОК так испугался наших.

Можно же поддерживать спортсменов не обязательно флагом. У нас есть свои замечательные кричалки, песни. Например, «Калинка-малинка» или призыв «Давай, Россия, давай-давай!», которые могут оказать поддержку российским спортсменам. Так что без поддержки наши ребята не останутся», — приводит слова Родниной «ВсеПроСпорт».