Бойкова заявила, что они с Козловским до сих пор не могут вылететь из Москвы на шоу

Бойкова заявила, что они с Козловским до сих пор не могут вылететь из Москвы на шоу
Чемпионка Европы и трёхкратная чемпионка России фигуристка Александра Бойкова, выступающая в парном катании с Дмитрием Козловским, заявила, что она и её партнёр до сих пор не могут вылететь из-за непогоды из Москвы в Турцию, где должна пройти их пересадка на рейс в Италию. Днём фигуристка опубликовала в телеграм-канале пост, где сообщила о задержке их рейса.

В Болонье 10 января состоится шоу Bol on Ice, в котором Бойкова и Козловский являются приглашёнными участниками.

«Нас уже перенесли с 6 утра на 11 вечера. Дальше по пересадкам тоже перенесли. По-другому мы не сможем добраться. Остаётся только надеяться, что к вечеру закончится метель и Туркиши (авиакомпания Turkish Airlines. — Прим. «Чемпионата») смогут лететь.

Менять билеты не можем, потому что ими занимаются организаторы.

Мы были там [в аэропорту] с 4 утра и до 10. Сейчас дома, наблюдаем за онлайн-табло вылетов и ждём информации по нашему полёту», — написала Бойкова в чате своего телеграм-канала в ответ на комментарии болельщиков.

Москва и ближайшие к ней города за последние пару дней столкнулись с мощным циклоном «Фрэнсис», из-за которого в регионе наблюдается мощный снегопад. Многие рейсы в столичных аэропортах задерживаются и отменяются.

Также из россиян на шоу должны выступить Василиса Кагановская и Максим Некрасов (танцы на льду) и одиночница Мария Захарова. Эти фигуристы уже добрались до Италии.

