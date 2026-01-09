Вайцеховская: жить срежиссированную мамой жизнь Костылевой предстоит с клеймом

Олимпийская чемпионка (1976) по прыжкам в воду, а ныне спортивный журналист Елена Вайцеховская высказалась о возвращении фигуристки Елены Костылевой в тренерскую академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

«Любая чрезмерно затянувшаяся история плоха тем, что действующих лиц перестаёшь воспринимать как людей, у которых могут быть свои проблемы, горести, переживания, которым хочется сострадать. Они становятся всего лишь персонажами. Иногда смешными, иногда одиозными, но именно персонажами. А какая может быть эмпатия или сострадание к персонажам, которые словно играют какую-то непонятную жизнь, а не проживают её?

Просто жить в спорте срежиссированную мамой жизнь Лене Костылевой с сегодняшнего дня предстоит с клеймом.

«Привыкла к тусовкам, шоу, отсутствию режима… систематические пропуски тренировок, невыполненные условия по контролю веса, невыполнение тренировочных заданий…» — для спортсмена такие слова — это именно клеймо. Выбраковка.

Лена может прекрасно кататься в шоу, не исключаю, что Евгению Плющенко она нужна прежде всего в этом качестве, но продолжение сколь-нибудь значимой спортивной истории представляется мне в её случае очень и очень сомнительным», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.