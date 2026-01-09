Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Это очень полезно для спорта». Малинин — об акробатических элементах в программе

«Это очень полезно для спорта». Малинин — об акробатических элементах в программе
Комментарии

Двукратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин, лидирующий после короткой программы на чемпионате США с результатом 115,1 балла, рассказал о своём отношении к акробатическим элементам и необычной хореографии, которые присутствуют в его программе.

«Это часть моего творческого процесса. Думаю, многое из этого исходит из моей любви к гимнастике и чему-то подобному к акробатике. Думаю, оттуда я и беру все эти движения, и это действительно мотивирует меня на расширение границ в фигурном катании — не только в плане презентации, но и в том, чтобы придать этому атлетизма, отличающегося от всех прыжков, вращений и сложных элементов программы. Это придаёт мне удовольствия, но в то же время я чувствую, что привносить что-то новое в спорт очень полезно для него, люди смотрят нечто уникальное.

Теперь я знаю, как можно продвинуться дальше в произвольной программе и действительно не торопиться, делать всё шаг за шагом. Не ожидаю нервозности или даже небольшой или забавной ошибки где-либо», — цитирует Малинина Golden Skate.

В произвольной программе Малинин часто исполняет сальто назад.

Материалы по теме
Малинин побил много рекордов, но ещё не превзошёл Чена. Что он сделает, чтобы выиграть ОИ?
Малинин побил много рекордов, но ещё не превзошёл Чена. Что он сделает, чтобы выиграть ОИ?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android