«Это очень полезно для спорта». Малинин — об акробатических элементах в программе

Двукратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин, лидирующий после короткой программы на чемпионате США с результатом 115,1 балла, рассказал о своём отношении к акробатическим элементам и необычной хореографии, которые присутствуют в его программе.

«Это часть моего творческого процесса. Думаю, многое из этого исходит из моей любви к гимнастике и чему-то подобному к акробатике. Думаю, оттуда я и беру все эти движения, и это действительно мотивирует меня на расширение границ в фигурном катании — не только в плане презентации, но и в том, чтобы придать этому атлетизма, отличающегося от всех прыжков, вращений и сложных элементов программы. Это придаёт мне удовольствия, но в то же время я чувствую, что привносить что-то новое в спорт очень полезно для него, люди смотрят нечто уникальное.

Теперь я знаю, как можно продвинуться дальше в произвольной программе и действительно не торопиться, делать всё шаг за шагом. Не ожидаю нервозности или даже небольшой или забавной ошибки где-либо», — цитирует Малинина Golden Skate.

В произвольной программе Малинин часто исполняет сальто назад.